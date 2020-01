Zumindest wenn es nach den Ergebnissen einer aktuellen IMAD-Umfrage im Auftrag der „Tiroler Krone“ geht, ist und bleibt die Stimmung in der Tiroler Bevölkerung eine sehr positive. So empfanden 85 Prozent der Befragten das vergangene Jahr 2019 als ein positives. Mehr als jeder Vierte (27 Prozent) schaut auf das Vorjahr sehr positiv zurück, weitere 58 Prozent eher positiv – somit bleibt insgesamt 85 Prozent der Tiroler das vergangene Jahr in positiver Erinnerung. Für 14 Prozent war es eher negativ. „Dieses Meinungsbild zieht sich quer durch alle Bevölkerungsschichten“, betont IMAD-Chefin Barbara Ravanelli.