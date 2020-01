Geschlagen, verhungert, von Krankheiten übersäht, in Verschlägen gehalten - man versteht es nicht und wird es nie verstehen, warum Menschen hilflosen Tieren so viel antun. Wozu diese Täter sonst noch fähig sein könnten? Aber diesmal wollen wir von Schönem berichten. Nämlich von einstigen Opfern von Tierquälereien - an denen danach viel gut gemacht werden konnte, weil sie bei den Strackes und ihrer großartigen Pflege das große Los gezogen haben. Wir haben uns bei „Purzel & Vicky“, dem von Ingrid und Michael Stracke bestens geführten Gnadenhof in Vasoldsberg, umsehen dürfen.