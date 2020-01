Just in dem Moment, als der 66-jährige Einheimische auf der Arlberg Schnellstraße in Tirol an einem Sattelzug vorbeifuhr, löste sich von diesem eine Eisplatte und schoss auf den Pkw des Österreichers zu. „Die Eisplatte durchschlug die Windschutzscheibe des Fahrzeugs“, schildert die Polizei den Unfallhergang, „der Lenker erlitt schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen.“ Der Mann wurde von einem Notarzt erstversorgt und in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Seine Beifahrerin blieb unverletzt.