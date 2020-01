„Frag den Fred“

Das literarische Jahr beginnt aber schon in wenigen Tagen mit Austrofred: Der legendäre Freddie-Mercury-Impersonator steht seinen Fans schon seit Monaten im Internet mit literarischen Tipps zur Seite - am 8. Jänner präsentiert er seine Lese-Show „Frag den Fred“ exklusiv im Literaturhaus in Graz. Dort sind in den kommenden Wochen unter anderem Tonio Schachinger mit dem Fußball-Roman „Nicht wie ihr“, Erika Pluhar (23. 1.) US-Bestsellerautorin Nell Zink mit dem Roman „Virginia“ (28. 1.), Christoph Ransmayr (11. 2.), Kult-Autor Bov Bjerg (20. 2.) und Maxim Biller (20. 4.) zu Gast. Und auch Hubert von Goisern wird hier seinen Debütroman präsentieren (4. 6.).