„Sie rufen an, lassen es kurz läuten und legen dann wieder auf“, heißt es von der Polizei. Die Masche dieses sogenannten „Ping“-Betrugs ist einfach: Ruft man die fremde Nummer zurück, entstehen horrende Kosten, ein Teil davon fließt direkt an die Kriminellen. „Das Problem ist, dass diese Leute schwer zu fassen sind. Denn sie sitzen zumeist in Afrika oder Asien“, warnt die Exekutive.