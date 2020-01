Als Kleinkind wurde ein heute 23-Jähriger von einer Familie in St. Pölten adoptiert und aufgezogen. Von dem lieben kleinen Buben von damals dürfte mittlerweile aber nicht mehr viel übrig sein. Denn der junge Mann geriet bereits in der Vergangenheit mehrmals mit dem Gesetz in Konflikt - nun steht der Ziehsohn erneut im Mittelpunkt polizeilicher Ermittlungen. Er soll es nämlich gewesen sein, der kurz vor dem Jahreswechsel einen teuren Flachbildfernseher, eine Playstation 4 und ein Navigationsgerät aus dem Haus seiner Adoptiv-Eltern gestohlen hat.