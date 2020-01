Hunderte Helfer haben am Samstag vor der neuseeländischen Coromandel-Halbinsel spontan Kurzflossen-Grindwale gerettet, die am Matarangi-Strand gestrandet waren. Mit vereinten Kräften zogen die Freiwilligen die Tiere während des nächsten Hochwassers zurück ins Meer. Sieben Wale konnten so gerettet werden, vier weitere Säuger überlebten jedoch nicht.