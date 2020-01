Mehrere Trauerzeremonien geplant

Vor der Beisetzung von General Soleimani plant der Iran Trauerzeremonien in gleich vier Städten - in Ahwas, an zwei Mausoleen in Mashad und Ghom sowie in der Hauptstadt Teheran. An der Zeremonie in Teheran wird am Sonntagabend auch die iranische Führung teilnehmen. Die Beisetzung selbst soll dann am Dienstag in Soleimanis Geburtsort Kerman im Südosten des Landes stattfinden.