„Sein Körper war ganz kalt, er hat so gefroren“, erzählt Gertrude Breuer (54). Sie war am Freitag um 23.10 Uhr mit ihrem Auto am Heimweg, als sie am Güterweg Etzleinsberg im Gemeindegebiet von Kleinzell im Mühlkreis plötzlich das gelbe Drehlicht des verunfallten Traktors sah. „In diesem Straßenabschnitt war es wahnsinnig glatt, es hat ein bisschen geregnet und gleich angezogen“, erzählt Breuer weiter.