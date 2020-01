Zwei Eheleute aus Liebenfels wurden am Samstagmorgen zu Lebensrettern: Das aufmerksame Paar entdeckte während der Autofahrt einen am Vortrag abgängig gemeldeten Heimbewohner (62) in einem Acker. Der Mann war nur leicht bekleidet und bereits stark unterkühlt. Er konnte gerade noch rechtzeitig in das Spital eingeliefert werden.