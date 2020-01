Die Grünen haben am Samstag über das Eintreten in eine Koalition mit der ÖVP entschieden. Am Wort war der Bundeskongress, das höchste Gremium der Partei, mit 272 anwesenden stimmberechtigten Delegierten - und selbst viele Kritiker, die sich an den großen Zugeständnissen etwa im Migrations- oder Sicherheitsbereich gestoßen hatten, sagten am Ende Ja. In Erinnerung bleiben wird der Kongress wohl auch wegen einer enthusiastischen Rede des Parteichefs.