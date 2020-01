Der FC Bayern München verpflichtet Alexander Nübel ab der Saison 2020/21. Darauf haben sich der FC Bayern und Nübel verständigt, bestätigten die Bayern am Samstag. Der 23-jährige Goalie steht noch bis zum 30. Juni beim FC Schalke 04 unter Vertrag. Nübel kommt mit 1. Juli ablösefrei und erhält in München einen Fünfjahresvertrag. Auch der FC Schalke bestätigte am Samstag den Wechsel.