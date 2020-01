Zahlreiche Vögel verbringen den Winter bei uns, doch bei gefrorenem oder schneebedecktem Boden ist es für sie schwer bis unmöglich, an Futter zu gelangen. Zum Glück gibt’s Vogelfreunde, die ihren Lieblingen zu Hilfe kommen – nämlich mit Fressstellen samt Futter. Doch vor allem bei den Vogelhäuschen müsse man aufpassen, meint der Kärntner BirdLife-Experte Andreas Kleewein: „Am besten eignen sich Silos oder Säulen, weil hier das Futter bei Regen oder Schnee nicht nass wird. In den Häuschen wird hingegen das Futter auch durch Kot verunreinigt, was für die Tiere ganz gefährlich sein kann.“