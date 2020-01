„Wir möchten uns gerne persönlich bei ihm bedanken!“, schreibt Bea Egger, die Ehefrau des Unfallopfers. Mittels Aufruf in den sozialen Netzwerken hoffen die beiden, jene Person zu finden, die als erste an der Unfallstelle war. Auch bei den Einsatzkräften bedankt sie sich: „Vielen Dank auch an alle, die ihn geborgen und erstversorgt haben! Ihr macht einen unglaublich guten Job!“, heißt es in dem lobenden Posting weiter.