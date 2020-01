Schwer am Unterschenkel verletzt

„Die beiden übersahen das gespannte Stahlseil, prallten gegen dieses und kamen zu Sturz“, schildert die Polizei. Der 39-Jährige verletzte sich dabei nur leicht, der 37-Jährige erlitt jedoch eine schwere Verletzung am linken Unterschenkel - er wurde von der Bergrettung Auffach erstversorgt und anschließend in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Nach Abschluss der Erhebungen soll der Vorfallan die Staatsanwaltschaft Innsbruck berichtet werden.