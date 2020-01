Ein 41-jähriger Traktorfahrer ist am Donnerstag in St. Anton im Montafon beim Versuch, einen weiteren Traktor abzuschleppen, von einer Stahlkette am Kopf getroffen und schwer verletzt worden. Die Kette war plötzlich gerissen und aufgrund der Spannung zurückgeschlagen. Der Schwerverletzte wurde vom Notarzt erstversorgt und anschließend ins Krankenhaus Feldkirch eingeliefert.