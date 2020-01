Die Gewinner der sechs Vierer-Gruppen (je zwei in Sydney, Perth und Brisbane) sowie die zwei besten Zweiten erreichen das in Sydney angesetzte Viertelfinale. Die zweite Partie der von Thomas Muster gecoachten Österreicher findet am Montag gegen Argentinien statt. Die mit Diego Schwartzman und Guido Pella in den Einzeln angetretenen Südamerikaner setzten sich zum Auftakt der Gruppe E gegen Polen 2:1 durch.