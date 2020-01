Western-Conference-Leader Los Angeles Lakers hat am Freitag in der National Basketball Association einen 123:113-Heimsieg gegen die New Orleans Pelicans gefeiert. Anthony Davis führte die Sieger mit 46 Punkten an, wobei alle seine 13 Freiwürfe saßen. Bestimmender Mann bei einem 118:108-Erfolg der Houston Rockets daheim gegen die Philadelphia 76ers war James Harden mit einem Triple-Double.