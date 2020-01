Wenn man in die Resultatslisten blickt, fällt auf: Siege unserer Adler waren beim großen Springerfest in jüngster Vergangenheit sehr dünn gesät. Noch dramatischer verhält sich die Situation mit einem Heimerfolg! Während Stefan Kraft immerhin noch das Auftaktspringen in Oberstdorf im Dezember 2016 für sich entscheiden konnte, liegt der letzte Triumph in Österreich schon knapp fünf Jahre (Hayböck am 6. Jänner 2015 in Bischofshofen) zurück, der letzte in Innsbruck auf den Tag genau sieben Jahre. Am 4. Jänner 2013 war Gregor Schlierenzauer bei seinem Heimspringen auf Platz eins gesegelt.