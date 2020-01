Österreichs Debüt beim neuen Tennis-ATP-Cup hat mit einer Niederlage gegen Kroatien geendet! Dennis Novak gegen Marin Cilic wie auch Dominic Thiem gegen Borna Coric unterlagen am Samstag in Sydney jeweils in drei Sätzen, im folgenden Doppel ging es daher nur noch um den Ehrenpunkt - doch auch der blieb Österreich verwehrt: Oliver Marach/Jürgen Melzer verloren gegen Ivan Dodig/Nikola Mektic 6:7(4), 2:6. Nächster Gegner der Österreicher in Gruppe E ist am Montag (7.30 Uhr MEZ) das gegen Polen 2:1 siegreiche Argentinien.