Zahlen werden am 15. Jänner veröffentlicht

Heuer werden die offiziellen Austrittszahlen erstmals erst am 15. Jänner veröffentlicht. 2018 war der Stand so: 5,05 Millionen Katholiken in Österreich, 58.378 Menschen kehrten der Kirche den Rücken - um 8,7 Prozent mehr als im Jahr zuvor. 5122 Neuzugänge verbesserten die Bilanz auch nicht wesentlich.