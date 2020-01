Bannerträger

Dass die Entscheidungsträger in Tourismus und Kultur an einem Strang ziehen müssen, sieht Steiner als zentrales Element des Erfolgs: „Die Chance, dass die Tourismusleute bleiben und die Idee weiterführen, ist größer, als dass die Intendanten in der Stadt bleiben.“ Das sei auch in Linz so gewesen, er sehe sich elf Jahre später noch als „Bannerträger des Spirits von Linz09“. Die Zahlen unterstreichen den Erfolg: 2019 gab es über 100.000 Übernachtungen mehr als im Jahr davor und die internationale Presse feiert Linz als „trendig“.