Mercedes wurde ein Jahr am Bahnhof bewacht

„Mein Großvater hat das Auto damals in Russland gekauft, dann ist es ein Jahr lang in einem Waggon am Bahnhof Simbach gestanden und bewacht worden, weil der Import nicht erlaubt wurde. Erst ein Jahr später, als alle vier Besatzungsmächte die Importgenehmigung unterschrieben hatten, bekam er es“, erzählt Krisai.