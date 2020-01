Vor der Küste der Türkei sind acht Migranten beim Untergang eines mit rund 15 Menschen besetzten Flüchtlingsbootes ertrunken. Das Unglück habe sich in der Nacht auf Donnerstag etwa acht Kilometer vor der Stadt Fethiye an der Westküste der Türkei ereignet, teilte das Innenministerium in Ankara am Freitag mit.