Stadt-Vize und Kulturressortchef Bernhard Auinger bildet in der Fotomuseums-Causa eine derzeit eher unübliche rot-türkis-(schwarze) Achse mit Haslauer: „Ich stehe nach wie vor zu diesem Projekt, zumal sich Salzburg gerade in Fotofragen eine sehr hohe Kompetenz erworben hat, die sich hinter keinem anderen Bundesland verstecken muss. Der Vorstoß von Eva Blimlinger fällt für mich in den Bereich von internen Kommunikations-Defiziten der Grünen, die sie selber klären müssten.“