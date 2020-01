Brutale Gemeinheiten

Die Kinder schilderten den Behörden teils unfassbare Gemeinheiten: Schläge mit dem Staubsauger, Boxhiebe in den Bauch, das Ausreißen von Haaren und sogar Würge-Attacken. Einen Sohn soll sie am Kopf gepackt und in die Toilette gesteckt haben, ihre Jüngste soll sie im Alter von nur zwei Jahren mit Hauspatschen geschlagen haben. Über sieben Jahre musste die Älteste die Tortur der Anklage nach aushalten, bei der Zweitältesten waren es fünf Jahre.