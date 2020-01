Auch in den Bundesländern sind die Zuwächse erfreulich. So stieg die Zahl in der Steiermark um 350 Personen an, in Kärnten um fast 200, auch im Burgenland wollten 2019 gleich 142 Menschen mehr die blaue Uniform überstreifen als ein Jahr zuvor. Lediglich in Vorarlberg sank die Anzahl von 262 auf 241.