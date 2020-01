Die ÖSV-Girls um Abfahrts-Weltcupsiegerin Nici Schmidhofer legten vor Weihnachten noch ein Spezial-Training in der „Zauch“ ein. „Vor allem die Hot-Air-Passage kannst du nicht simulieren. Da sind solche Zusatz-Läufe ein Gewinn“, weiß Walchhofer. Der am 9. Jänner (20.15 Uhr) mit Annemarie Moser-Pröll und Renate Götschl bei einer Spezialsendung in ORF Sport plus auftritt. Thema: Ein Rückblick auf 40 Jahre Weltcup in Zauchensee, wo es im Dezember 1980 die ersten beiden Rennen gab.