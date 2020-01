Ein Open-Air-Spektakel der besonderen Art ereignet sich vom 10. bis 12. Jänner mitten in München. Für das Ice Music Festival wird kristallklares Gefrorenes in speziellen Kühltransportern vom Weißensee in die bayerische Metropole gebracht. „Ein einziger Block kann gut 100 Kilogramm wiegen“, erklärt Eismeister Norbert Jank. In München will der norwegische Künstler Terje Isungset aus dem Eis Musikinstrumente machen, die bei einem Konzert auf dem Dach des Whitebox-Hauses gespielt werden.