Hier leben sie also, die Heiligen Drei Könige von Mils. In einer Wohngemeinschaft. Gerade bereiten sie sich auf ihre Reise vor. Die Krone sitzt, der Stern glänzt, die Stimmbänder sind geölt. Gleich geht es hinaus, um die Botschaft von der Geburt Christi in die Häuser zu tragen. Eine Mission, die das Trio seit mehr als 20 Jahren gemeinsam erfüllt. Das ist in dieser Konstellation wohl einzigartig in Tirol. Stolz präsentieren die drei ihre Ehrenurkunden der Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar.