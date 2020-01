Zum Thema Pensionen findet sich als politischer Dauerbrenner der letzten Jahrzehnte auch diesmal der Satz, dass „das faktische Pensionsalter an das gesetzliche“ herangeführt wird. Das geht Franz Schellhorn, Chef der Denkplattform Agenda Austria, viel zu wenig weit: „Man muss das gesetzliche Pensionsalter anheben, um das System für kommende Generationen zu sichern.“ Da jetzt schon ein Viertel der Budgetausgaben in die Pensionen fließt, könnte man durch Einsparungen in diesem Bereich Milliarden für andere Projekte loseisen, so Schellhorn.