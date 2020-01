Mit wenigen Ausnahmen findet alljährlich am 4. Jänner traditionell das dritte Springen der Vierschanzentournee auf dem Bergisel statt. Die Schanze selbst kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Das erste Springen am Bergisel wurde 1927 noch auf einer Naturschanze ausgetragen. Im folgenden Jahr errichtete man einen ersten Anlaufturm. Als 1933 die Nordischen Skiweltmeisterschaften in Innsbruck stattfinden sollten, beschloss man schließlich, eine völlig neue Schanze zu errichten. Im Laufe der Jahre konnten zahlreiche österreichische Sportler hier große Erfolge feiern. Alexander Pointner, ehemaliger österreichischer Skispringer und bis 2014 Cheftrainer der österreichischen Skisprung-Nationalmannschaft, blickt für krone.tv auf die spannenden Ereignisse rund um die Kult-Schanze zurück.