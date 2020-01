„Wir sehen die Absage nicht so deutlich. Das war eine salopp formulierte Meinung der Frau Blimlinger“, sagte Haslauer. Seine Ansprechpartner in der Sache seien der für Kunst- und Kultur zuständige designierte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), die designierte Staatssekretärin für Kunst- und Kultur, Ulrike Lunacek (Grüne), und der designierte Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). „Ich habe mit Blümel bereits gesprochen. Wir wollen unbedingt an der Idee dranbleiben.“