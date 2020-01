In der Sendung „Damals“ nimmt krone.tv Sie mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Unter Franz Vranitzkys Regierung wird 1989 ein Antrag für die Aufnahme Österreichs in die Europäische Gemeinschaft gestellt. Es folgen Verhandlungen, die 1994 schließlich zu einem Abschluss kommen. Vor allem die beiden Großparteien SPÖ und ÖVP setzen für einen Beitritt in die EU ein. Trotz vereinzelter Kritik wird im Nationalrat im Mai 1994 dem EU-Beitritt mit großer Mehrheit zugestimmt. Am 1. Jänner 1995 ist es amtlich: Österreich ist offiziell Mitglied der Europäischen Union.