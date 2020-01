Schon bevor es richtig losgeht, herrscht richtig Trubel im Orpheum: Mit Glücksrad, Gauklern, Schnaps und allerlei Jahrmarkt-Klimbim zieht der Cirkus Younak in Graz ein. Die junge Truppe entführt in „Younak“ in eine längst vergangene Zeit: Im 17. Jahrhundert machte sich Juraj Jánošíks einen Namen, weil er von den Reichen stahl und es den Ärmeren gab. Dieser slowakische Robin Hood ist der Held der bunten Produktion, die Folklore und zeitgenössischen Zirkus auf herzhafte Weise miteinander vermischt.