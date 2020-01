Nur eine Unterschrift, und ihre kleine Stella war weg. Seit 20 Jahren sucht die Armenierin Susan Patwakanian nach ihrer Tochter, die möglicherweise in die Fänge eines illegalen Kinderhandel-Netzwerkes geraten ist. Derzeit laufen in Armenien Ermittlungen gegen mehrere Verantwortliche, denen vorgeworfen wird, an zahlreichen Fällen von Kinderhandel beteiligt zu sein.