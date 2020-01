Gegen 14 Uhr hatte ein Mann in einer Parkanlage in der Gemeinde Villejuif aus unbekannten Gründen mehrere Passanten wahllos mit einem Messer angegriffen, wie die Polizeipräfektur kurz nach dem Angriff mitteilte. Polizisten hätten den Mann „neutralisiert“. Vize-Innenminister Laurent Nunez fuhr in Begleitung des Pariser Polizeichefs Didier Lallement zum Tatort.