Gemeinsam mit Harry für psychische Gesundheit

Der Duke of Cambridge setzt sich gemeinsam mit anderen Mitgliedern der Königsfamilie, darunter sein Bruder Harry, schon länger für Initiativen ein, die sich um psychische Gesundheit kümmern. Der Clip, der nun unmittelbar vor den Cup-Spielen gezeigt wird und sich besonders an Fußballfans richtet, wurde in Kooperation mit den Kampagnen „Every Mind Matters“ und „Heads Up“ produziert. In dem Video treten neben William auch Fußballprofis wie Dele Alli und Son Heung-min oder der britische Gesundheitsminister Matt Hancock auf.