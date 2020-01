Heiraten ist wieder angesagt – 551 Ehen wurden im vergangenen Jahr allein in Innsbruck geschlossen, plus 33 eingetragene Partnerschaften. Eine Hochzeit erfordert allerdings oft einiges an Organisation. „Als einzige Plattform in Tirol hält die ‘Hochzeiten und Feste 2020’ ein umfassendes Angebot zu allen Trends und Neuheiten rund um diesen besonderen Tag unter einem Dach bereit“, betont CMI-Abteilungsleiter Stefan Kleinlercher.