Per „Storno-Schmäh“ wollen Online-Betrüger derzeit an die Bankdaten und damit das Geld von Opfern in Niederösterreich gelangen. Falsche Rechnungen sollen in die Falle locken. Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser warnt vor der neuen Masche und meint: „Keinesfalls sollten persönliche Daten bekannt gegeben werden.“