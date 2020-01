Der neue Militärkommandant von Tirol heißt Ingo Gstrein. Der bisherige Leiter für Militärische Angelegenheiten im Kabinett des Verteidigungsministers wurde von Noch-Amtsinhaber Thomas Starlinger bestellt, wie das Ministerium am Freitag in einer Aussendung mitteilte. Der Oberst des Generalstabes folgt Generalmajor Herbert Bauer nach, der sich in den Ruhestand verabschiedet.