Und auch die Fellschuhe, die Archie für den Schnappschuss trug, dürften bei Meghan und Harry wunderschöne Erinnerungen wecken: Nur einen Tag nach der Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft wurden ihnen die Stiefel vom australischen Generalgouverneur Sir Peter Cosgrove bei der Ankunft der Sussexes in Down Under überreicht. Nun scheinen sie dem dem royalen Spross also endlich zu passen.