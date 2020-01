Manuel Feller wird am kommenden Sonntag beim Weltcup-Slalom in Zagreb sein Comeback feiern. Wie der Österreichische Skiverband mitteilte, trainierte der Tiroler am Freitagvormittag am Hochstein in Lienz gemeinsam mit dem Team. Danach war klar, dass einem Einsatz am Wochenende nichts mehr im Weg steht.