Wiener verdient „spielerisch“ sein Geld

„Smart 10“ inkludiert 200 Fragen mit je zehn Antwortmöglichkeiten. Insgesamt hat man also 2.000 Antwortmöglichkeiten. Der Rechercheaufwand war dementsprechend hoch. Steinwender erzählt: „Das ist eine Menge und zum Recherchieren gar nicht einfach. Wir waren viel im Internet, auf Wikipedia aber auch in Büchern unterwegs, um neue Ideen für Fragen zu finden.“ Auch aktuell arbeiten sie daran: „Die erste deutschsprachige Erweiterung wird bereits 2020 in die Geschäfte kommen. Insgesamt haben wir aber bereit 14 Erweiterungen, die in anderen Ländern teilweise bereits erhältlich sind.“ Er lacht: „Und keine Sorge! Wir haben noch genug Ideen für weitere Fragen!“