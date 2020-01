Die Erlebnisse in dieser kurzen Zeit sind so vielfältig, dass es sich anfühlt, als wären wir tatsächlich länger hier gewesen und werden unvergesslich in unserer Erinnerung bleiben! Also keine Angst vor Afrika, was hier auf sehr hohem Niveau geboten wird, eignet sich auch ideal für Einsteiger, Anfänger sozusagen, die noch nie zuvor einen Fuß in die Savanne gesetzt haben, ist lehrreich und wunderbar betreut durch kompetente Ranger, die ihre große Erfahrung und Leidenschaft für dieses Land gerne mit den Urlaubern teilen. Wer auf Safari geht, der kombiniert diese meist mit einer Stadt, in unserem Fall Kapstadt, worüber Sie nächste Woche im Reiseteil lesen können.