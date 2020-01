Kate will Familie zusammenführen

Eine Situation, mit der nicht nur Harry und Meghan, die die Weihnachtsfeiertage nicht mit der Queen und der königlichen Familie in Sandringham, sondern alleine in Kanada verbracht hatten, sondern auch Herzogin Kate offenbar alles andere als glücklich ist. Und so soll die 37-Jährige für das neue Jahr den Vorsatz gefasst haben, die Familie nach der Krise im letzten Jahr endlich wieder näher zusammenzurücken.