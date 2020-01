Dakar-Rallye erstmals in Saudi-Arabien

Ursprünglich war die Dakar ihrem Namen entsprechend von 1979 bis zur Absage im Jahr 2008 in Afrika ausgetragen worden. Ab 2009 hatte sie dann aus Sicherheitsgründen und wegen

Terrorgefahr in Südamerika stattgefunden. In diesem Jahr kämpfen die Piloten nun erstmals in Saudi-Arabien, das wegen Menschenrechtsverletzungen in der Kritik steht, aber aufgrund seiner Finanzstärke immer mehr internationale Sportveranstaltungen austrägt, um den Gesamtsieg. Insgesamt 7.855 Kilometer müssen bis zur Zielankunft am 17. Jänner in Qiddiya zurückgelegt werden, 5.096 davon auf Wertungsprüfungen.