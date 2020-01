Sie ist Model, erfolgreicher Instagram-Star und in ihren Freund so verliebt wie am ersten Tag. Doch auch wenn es scheint, als lebe Stefanie Giesinger das perfekte Leben, so schaut es in der Ex-„Germany‘s Next Topmodel“-Siegerin ganz anders aus. In einem emotionalen Instagram-Statement rechnet die 23-Jährige mit dem vergangenen Jahr ab, das sie als „das schlimmste Jahr von allen“ bezeichnet.