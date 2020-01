Bei einem offenbar durch Drogen beeinträchtigen 31-jährigen Pkw-Lenker sind am Donnerstagnachmittag in Wien-Landstraße 28 Baggies mit Suchtgift, eine Schreckschusspistole, ein Schlagring und Bargeld in Höhe von 2200 Euro sichergestellt worden. Ein weiterer Drogenlenker wurde in Ottakring bei einer Routinekontrolle aus dem Verkehr gezogen.