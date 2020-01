Ein 16-Jähriger ist am Donnerstag bei einem Rodelunfall in Obsteig in Tirol (Bezirk Imst) schwer verletzt worden. Der Jugendliche, der hinter seiner 37-jährigen Mutter auf der Rodelbahn von der Simmeringalm talwärts fuhr, kam am Beginn einer Kehre zu Sturz und von der Bahn ab. Dann prallte er gegen einen Baum.